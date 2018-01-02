04:00 02.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183164:roman

Украинские полярники поздравили страну с новым годом, - ВИДЕО

Полярники с единственной украинской антарктической станции имени академика Вернадского на белоснежном континенте записали новогоднее видеообращение. 

Украинские полярники поздравили страну с новым годом, - ВИДЕО

Об этом передает официальный сайт полярной службы.

Наши антарктические исследователи поздравляют всех с Новым годом, желают успеха и удачи в году собаки, передают привет родным и всей стране. Полярники рассказали о том как они проводят работы вдали от дома, и что хотят увидеть своих родных и близких как можно скорее. Украинцы просят соотечественников всегда быть хорошими людьми, даже если вокруг одни толстые тюлени и босоногие пингвины.

 Украинский полярник Богдан Паламарчук рассказал о режиме питания его команды, а также ураганах, которые накрывают континент каждый день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга.

Поделиться
Читайте также:
 
Статус украинских беженцев в Польше получили 56 человек В Новой Зеландии уже встретили Новый Год На Львовщине произошел пожар Правительство Британии планирует легализировать криптовалюту
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив