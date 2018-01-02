Украинские полярники поздравили страну с новым годом, - ВИДЕО

Об этом передает официальный сайт полярной службы.

Наши антарктические исследователи поздравляют всех с Новым годом, желают успеха и удачи в году собаки, передают привет родным и всей стране. Полярники рассказали о том как они проводят работы вдали от дома, и что хотят увидеть своих родных и близких как можно скорее. Украинцы просят соотечественников всегда быть хорошими людьми, даже если вокруг одни толстые тюлени и босоногие пингвины.

Украинский полярник Богдан Паламарчук рассказал о режиме питания его команды, а также ураганах, которые накрывают континент каждый день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга.