Украинские полярники поздравили страну с новым годом, - ВИДЕО
Полярники с единственной украинской антарктической станции имени академика Вернадского на белоснежном континенте записали новогоднее видеообращение.
Об этом передает официальный сайт полярной службы.
Наши антарктические исследователи поздравляют всех с Новым годом, желают успеха и удачи в году собаки, передают привет родным и всей стране. Полярники рассказали о том как они проводят работы вдали от дома, и что хотят увидеть своих родных и близких как можно скорее. Украинцы просят соотечественников всегда быть хорошими людьми, даже если вокруг одни толстые тюлени и босоногие пингвины.
Украинский полярник Богдан Паламарчук рассказал о режиме питания его команды, а также ураганах, которые накрывают континент каждый день.