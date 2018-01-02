Украинские чиновники начали процесс заполнения Е-деклараций

На данный момент декларирование не прошли Президент Украины, Генпрокурор, ряд народных депутатов Украины из различных фракций, председатель НАБУ и НБУ. Они еще не подавали свои Е-декларации.

Декларирование было введено относительно недавно, всего год назад. Все должностные лица любого чиновничьего ранге обязаны предоставлять данные о своих доходах и имуществе, иначе им грозит уголовная ответственность. Однако НАПК не может похвастаться интенсивными результатами работы.

В течении всего 2017 года было проверено не более полутора тыс деклараций из почти одного млн заявок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НАБУ сообщило о подозрении судье ВАСУ в связи с декларированием недостоверных данных.