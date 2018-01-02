18:22 02.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинские чиновники начали процесс заполнения Е-деклараций

Сегодня, второго января 145 украинских политиков и чиновников заново прошли процесс Е-декларирования. Об этом передает официальный сайт НАПК.

Украинские чиновники начали процесс заполнения Е-деклараций

На данный момент декларирование не прошли Президент Украины, Генпрокурор, ряд народных депутатов Украины из различных фракций, председатель НАБУ и НБУ. Они еще не подавали свои Е-декларации.

Декларирование было введено относительно недавно, всего год назад. Все должностные лица любого чиновничьего ранге обязаны предоставлять данные о своих доходах и имуществе, иначе им грозит уголовная ответственность. Однако НАПК не может похвастаться интенсивными результатами работы. 

В течении всего 2017 года было проверено не более полутора тыс деклараций из почти одного млн заявок. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НАБУ сообщило о подозрении судье ВАСУ в связи с декларированием недостоверных данных.

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