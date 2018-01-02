20:32 02.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция рассматривает четыре основных версии убийства Ноздровской

Украинская полиция на данный момент рассматривает четыре основных версии в расследовании убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Полиция рассматривает четыре основных версии убийства Ноздровской

Как пояснил во вторник, прес-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизирована, - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна версия - что Ноздровскую хотели изнасиловать.

Вместе с тем он подчеркнул, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут на отработку, касается именно судебного дела по факту аварии, которой занималась Ноздровская. Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность, но именно мы уточнили, что именно за последнее судебное дело, где она принимала активное участие, наверное, произошло убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать, - сказал спикер областной полиции.

При этом Жукович подчеркнул, что несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, тело юриста Ирины Ноздровской, которая перед этим исчезла, правоохранители обнаружили в одной из рек Киевской области 1 января 2018 года. По предварительным данным, ее сбросили с моста в реку. Позже полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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