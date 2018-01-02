Папа Римский сделал заявление о беженцах

Отмечается, что в первый день Нового года Франциск отслужил в соборе святого Петра торжественную мессу и опубликовал послание, посвященное Всемирному дню мира.

Он призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир и лучшую жизнь.

По словам Франциска, каждый имеет право на поиски мира, многие терпят поражения и рискуют жизнью ради этого нелегкого пути. Поэтому правительство стран не должно лишать права, людей ищущих мир, ограничивать их в этом.

Кстати, 81-летний папа Римский сам родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов.