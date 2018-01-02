14:31 02.01.2018 | Общество | Новости
100183219:nastya

Папа Римский сделал заявление о беженцах

Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество не забывать о проблемах мигрантов и принимать все больше беженцев. Об этом передает издание euronews.com.

Папа Римский сделал заявление о беженцах

Отмечается, что в первый день Нового года Франциск отслужил в соборе святого Петра торжественную мессу и опубликовал послание, посвященное Всемирному дню мира.

Он призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир и лучшую жизнь.

По словам Франциска, каждый имеет право на поиски мира, многие терпят поражения и рискуют жизнью ради этого нелегкого пути. Поэтому правительство стран не должно лишать права, людей ищущих мир, ограничивать их в этом.

Кстати, 81-летний папа Римский сам родился в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Папа Римский Франциск произносил рождественскую молитву, в которой просил мира для народов, которые страдают от затяжных конфликтов.

Поделиться
Читайте также:
 
На Львовщине в аварию попала фура В новогоднюю ночь в Украине сгорело 16 человек Чего стоит ожидать от матча Арсенал-Челси После новогодних праздников образовалось столичное "кладбище" елей и сосен - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив