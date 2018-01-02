На карте Польши появились семь новых городов

Как сообщает МВД Польши, получение статуса города означает изменение имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов.

Так, статус города предоставили населенным пунктам Юзефув-над-Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время утратили его. На сегодняшний день в Польше есть 930 городов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американски города Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали иск в федеральный суд штата Вирджиния против Минобороны США.