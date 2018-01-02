08:36 02.01.2018 | Политика | Новости
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На карте Польши появились семь новых городов

С нового года на административной карте Польши появились семь новых городов. Такое решение ранее приняло правительство страны.

На карте Польши появились семь новых городов

Как сообщает МВД Польши, получение статуса города означает изменение имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов.

Так, статус города предоставили населенным пунктам Юзефув-над-Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время утратили его. На сегодняшний день в Польше есть 930 городов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американски города Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия подали иск в федеральный суд штата Вирджиния против Минобороны США.

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