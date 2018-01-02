Гройсман анонсировал новую волну ремонта украинских дорог

Об этом передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В этом году правительство выделило около 47 млрд гривен на ремонт дорог. При этом эффективным инструментом управления отрасли станет Дорожный фонд, который будет следить за прозрачность проведения тендеров на проведение работ. "Укравтодор" также займется проведение ремонта дорог по областям. Примечательно, что в 2017 году объем ремонта дорог составил 2100 км - это абсолютный рекорд за все время. Однако Гройсман поставил перед руководителями МИУ амбициозные планы строительства автобана Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную и южную части Украины.

"Внимание - строительству дорог и их безопасности", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с первого января в Украине начал работу Государственный дорожный фонд.