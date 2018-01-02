08:57 02.01.2018 | Общество | Новости
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Голливудские звезды массово протестуют против сексуального насилия

В США около 300 известных актрис, писателей, режиссеров и продюсеров основали проект Time's Up, в рамках которого намерены бороться с сексуальным насилием в Голливуде и по всему миру.

Голливудские звезды массово протестуют против сексуального насилия

Об этом сообщает издание The New York Times.

Среди активистов представляющих компанию, выдающиеся звезды как: Мэрил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол, и другие.

Они опубликовали первого января призыв поддержать фонд и пожертвовать деньги, которые пойдут на оказание юридической поддержки жертвам сексуальных преступлений.

Им уже удалось собрать свыше 13 миллионов долларов.

В своем проекте они рекомендуют, в какие инстанции лучше обратиться в случае сексуальных домогательств. Также сама компания готова бороться за равное распределение "рабочих и карьерных возможностей" между представителями разных полов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американского режиссера несколько фильмов из франшизы "Люди Икс" Брайана Сингера, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетнего.

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