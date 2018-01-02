Актуальный iPhone за недорого: хитрые подсказки для покупателя

Но купить iPhone недорого действительно можно. Причем, далеко не самую устаревшую модель. Как?

Недорогой iPhone SE

4-дюймовый крошка SE - iPhone 6s, замкнутый в корпус iPhone 5s. В эту 5,5-дюймовых смартфонов этот отчетливо выделяется своим нетипичным форматом. И ценой. Потому что стоит около 350 USD, что для смартфонов Apple — невиданная щедрость. SE - хороший старт, если вам сильно хочется приобщиться к миру устройств с "яблочком" на корпусе, но в кармане нет 1000 USD для покупки флагманского iPhone X.

У SE годная основная камера, процессор, достаточный для любых приложений, хорошая автономность. И, кстати, из-за своих габаритов и малой емкости аккумулятора, до 100% этот малыш заряжается за час с лишним. Единственное пожелание - учтите, что 16 ГБ хранилища, встроенных в базовую версию, вам точно не хватит - придется либо платно подключать iCloud для хранения файлов, либо раскошелиться на версию с большим объемом памяти. Все iPhone, напомним, не поддерживают карты памяти.

Из минусов этой модели - только 4-дюймовый дисплей, объективно неудобный для некоторых пользователей. В остальном, за свои деньги, это отличная покупка!

Недорогой iPhone 7

"Семерка" - флагман 2016 года, один из самых лучших смартфонов на рынке по качеству фотосъемки, стабильности и производительности системы. Купить недорого iPhone 7 тоже можно! Базовая модель будет оснащена уже 32 ГБ памяти, начинкой и камерой на голову выше, чем у SE. Плюс, iPhone 7 - водо- и пыленепроницаем, в то время как предыдущие модели еле справлялись с защитой от брызг. Это модель с 4,7-дюймовым Retina дисплеем - четким, ярким, приятным для глаз за счет технологий подстройки температуры цвета под окружение.

Apple, презентуя новые смартфоны, традиционно снижает стоимость моделей предыдущих поколений. Что и произошло с iPhone 7: до анонса 8 / 8 Plus и X-версий он стоил почти 700 USD, после - подешевел до 570-600 USD. Да, это все еще большие деньги, но разница в стоимости существенная.

Особенно, если сравнивать с новыми iPhone 8, продающимися в Украине не дешевле 770 USD. "Семерка" новому поколению айфонов почти ни в чем не уступает, единственный существенный минус - нет поддержки беспроводной зарядки. Но вряд ли он вам так критичен, чтобы переплачивать 150 долларов или больше.

Вывод простой: если iPhone вам нужен для базовых функций, берите iPhone SE - компактный, удобный аппарат для звонков, фото и мессенджеров, если нужен iPhone побольше и поновее, берите iPhone 7 - сейчас это оптимальное вложение по характеристикам и функциям, на которые способна модель телефона.