В Либерии появился новый президент

Сообщается, что Веа со значительным отрывом смог обогнать действующего премьер-министра страны Джозефа Бокая, который более 12 лет правил страной. Веа станет 25-президентом страны, а Бокай, вероятно, опять займет пост премьера. Ранее нападающий выступал за такие футбольные клубы как "Милан", "Челси", "Монако", а в 1995 году он даже стал обладателем "Золотого мяча". Он также участвовал в чемпионатах европы и Лиге чемпионов, где Веа заслужил прозвище "африканское чудо" за свою великолепную игру на поле.

Победа досталась игроку во втором туре, а свои обязанности в полной мере с сформированным кабинет он начнет исполнять в 2018 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно новым мэром столицы Грузии Тбилиси был избран бывший футболист киевского "Динамо" и нынешний вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе.