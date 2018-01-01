В Германии в праздничной иллюминации использованы рекордные 17 миллиардов ламп

В 2016 году их насчитывалось всего около 9,5 миллиардов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу компании Lichtblick.

При этом в учреждении отметили, что такой значительный рост связан с повышением популярности светодиодов. В результате количество отдельных ламп на каждом украшении существенно увеличивается, в то время как потребление энергии сокращается. Об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 71% немцев, только 19% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания.

Вместе с тем пресс-секретарь LichtBlick Ральф Кампвирт отметил, что Рождественское освещение и экономичное энергопотребление не должны противоречить друг другу. Сейчас большинство домохозяйств полагаются на светодиодные рождественские украшения, которые создают праздничное сияние и в то же время защищают кошелек, потому что LED-лампы потребляют на 90% меньше электроэнергии, чем обычные лампы.

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 660 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает 220 тысяч домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 197 миллионов евро. Тогда как в 2016 году эти показатели составляли соответственно 820 млн кВт.ч, 270 тысяч домохозяйств и 235 миллионов евро.

Напомним как сообщал УРА-Информ, главную новогоднюю елку Киева украсили при помощи 3,6 километра неоновых гирлянд. За ней создана инсталляция - амфитеатр под своего рода сказочным "звездным небом", которое будет состоять из 33 километров гирлянд.