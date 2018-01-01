С 1 января Украина будет фиксировать биометрические данные россиян на границе

Среди стран, к которым будет применено новшество - Российская Федерация. Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, такое решение принято во исполнение Указа президента Украины.

В документе, в частности сказано, что Украина усиливает контроль за въездом в страну, за выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, а также соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госпогранслужба Украины 27 декабря начала тестирования системы биометрического контроля в двух пунктах на российско-украинской границе.

Фиксация биометрических данных на украинской границе будет касаться всех без исключения иностранцев, независимо от страны происхождения.

В случае отказа иностранцем от сканирования отпечатков пальцев с такими лицами проводится контроль второй линии, по результатам которого принимается решение о пропуске через государственную границу.