С подобным заявлением выступил глава социал-демократической партии Мартин Шульц. Он считает, что проект реформ в Европе должен вмещать и конституционные преобразования, а с этим делом в Европе не смогли проголосовать еще в Лиссабоне в 2009 году. Бывший министр финансов Германии предложил создать конституционный договор о превращением Европейского союза (ЕС) в Соединенные Штаты Европы до 2025 года.

А недавно проведенный опрос в стране показал, что более трети населения считают эту идею прогрессивной. В вот французы высказались более скептично, считая что в Европе сложился другой исторический фундамент, и что такое административное разделение только усугубит ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Вашингтон подтвердил информацию о том, что финансирование ООН в 2018 году будут сокращать.