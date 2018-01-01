13:30 01.01.2018 | Политика | Новости
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Немцы хотят жить как в Соединенных Штатах

Более 30 процентов немцев хотят создать в Европе Соединенные Штаты Европы. Об этом передает YouGov.

Немцы хотят жить как в Соединенных Штатах

С подобным заявлением выступил глава социал-демократической партии Мартин Шульц. Он считает, что проект реформ в Европе должен вмещать и конституционные преобразования, а с этим делом в Европе не смогли проголосовать еще в Лиссабоне в 2009 году. Бывший министр финансов Германии предложил создать конституционный договор о превращением Европейского союза (ЕС) в Соединенные Штаты Европы до 2025 года.

А недавно проведенный опрос в стране показал, что более трети населения считают эту идею прогрессивной. В вот французы высказались более скептично, считая что в Европе сложился другой исторический фундамент, и что такое административное разделение только усугубит ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Вашингтон подтвердил информацию о том, что финансирование ООН в 2018 году будут сокращать. 

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