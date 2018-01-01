NASA отправит первый в истории зонд за пределы Солнечной системы - ВИДЕО
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства готово в 2069 году запустить зонд к экзозвезды Проксима Центавра. В частности, это случиться в честь столетия миссии Apollo 11 (Аполлон 11), когда человек впервые ступил на поверхность Луны.
Об этом сообщает New Scientist.
Как отмечается, эта звезда находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от Солнечной системы. В данный момент пока нет названия спецоперации, однак она как раз и должна дать ответ на вопрос, может ли существовать жизнь на экзопланете Proxima b.
Известно, что вокруг нее вращается похожая за размером на Землю планета Proxima b, обнаруженная в 2016 году: это ближайшая к нам внесолнечная планета. Исследованием именно этого объекта и рассчитывает заняться NASA.
Планета Proxima b находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны проживания своего светила. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.
Вообщем, ожидается, что через полвека появятся технологии, которые помогут реализовать проект.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", NASA представило общественности уникальную фотографию на которой видно галактику ESO 580-49, которая находится в созвездии весов. Соответствующий снимок сделанный с помощью орбитального телескопа Hubble.