10:00 01.01.2018 | Общество | Новости
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NASA отправит первый в истории зонд за пределы Солнечной системы - ВИДЕО

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства готово в 2069 году запустить зонд к экзозвезды Проксима Центавра. В частности, это случиться в честь столетия миссии Apollo 11 (Аполлон 11), когда человек впервые ступил на поверхность Луны.

NASA отправит первый в истории зонд за пределы Солнечной системы - ВИДЕО

Об этом сообщает New Scientist.

Как отмечается, эта звезда находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от Солнечной системы. В данный момент пока нет названия спецоперации, однак она как раз и должна дать ответ на вопрос, может ли существовать жизнь на экзопланете Proxima b.

Известно, что вокруг нее вращается похожая за размером на Землю планета Proxima b, обнаруженная в 2016 году: это ближайшая к нам внесолнечная планета. Исследованием именно этого объекта и рассчитывает заняться NASA.

Планета Proxima b находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны проживания своего светила. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.

Вообщем, ожидается, что через полвека появятся технологии, которые помогут реализовать проект.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"NASA представило общественности уникальную фотографию на которой видно галактику ESO 580-49, которая находится в созвездии весов. Соответствующий снимок сделанный с помощью орбитального телескопа Hubble. 

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