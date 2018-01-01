На новогодние праздники на украинской границе сделали дополнительные полосы движения для авто

Это необходимо для уменьшения очередей на границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства также будут усилены склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств.

В Госпогранслужбе отметили, что накануне нового года фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Устилуг".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственной пограничной службой Украины будет введен специальный режим биометрического контроля на украинско-российской границе. Об этом говорится в исполнении указа Президента Украины от 30.08.2017 года №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 года".