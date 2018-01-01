21:00 01.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На новогодние праздники на украинской границе сделали дополнительные полосы движения для авто

На украинской границе на время новогодних праздников будут открыты дополнительные полосы движения для автомобилей.

На новогодние праздники на украинской границе сделали дополнительные полосы движения для авто

Это необходимо для уменьшения очередей на границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства также будут усилены склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств.

В Госпогранслужбе отметили, что накануне нового года фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Устилуг".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственной пограничной службой Украины будет введен специальный режим биометрического контроля на украинско-российской границе. Об этом говорится в исполнении указа Президента Украины от 30.08.2017 года №256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 года".

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