01:00 01.01.2018 | Общество | Новости
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Кто производит самые красивые елочные игрушки в мире, - ФОТО

Команда информационного портала "УРА-Информ" разузнала, где в мире изготовляют наиболее зрелищные и красивые новогодние игрушки. 

Кто производит самые красивые елочные игрушки в мире, - ФОТО

Lauscha (Лауша) - это название одной маленькой деревни в земельном регионе Тюрингия, где местные жители уже 200 лет занимаются выдуванием стекла и производством ручных елочных игрушек. Поговаривают, что именно здесь жители впервые начали использовать шарообразную форму стекла в качестве новогодних украшений для рождественского дерева.

Компания "Krebs Glas Lauscha" славится красотами своих изделий, однако такие игрушки подходят не для каждого кармана, ведь на фабрике с 1991 года изготавливают елочные украшения из дорогих металлов - золота, рубинов, алмазов и бриллиантов. Именно на этой фабрике в начале 2000-х готов была изготовлена игрушка за один млн евро.

Игрушки от "Old World Christmas" известны по всему миру тем, что изготовлены в форме зверюшек. Мастера здесь пользуются особым методом раскраски игрушек- раскрашивание игрушек изнутри, технология была привезена из Китая. Продукция предприятия, среди которой были не только елочные игрушки, быстро приобрела всеобщую популярность, такими популярными игрушки остаются и по сей день.

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