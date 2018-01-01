14:00 01.01.2018 | Политика | Новости
100182999:roman

Ким Чен Ын поздравил с Новым Годом Лаос

Лидер государства Северная Корея подтвердил свою полную солидарность с Лаосской Народно-Демократической Республикой. Об этом передает ЦТАК

Ким Чен Ын поздравил с Новым Годом Лаос

Северекорейский чучхе выразил не только свою похвалу народу ЛДНР, но и отблагодарил главу государства Буннянга Волачита за его поддержку Пхеньяна в трудные для него времена. Руководство страны направило в Лаос специальное письмо, написанное лично лидером КНДР, где Ким высказался за намерение укреплять традиционные контакты между двумя странами и их народами, а также оказывать поддержку и всяческие почести в любых сферах деятельности.

Также Ким выразил свои "теплые поздравления" Лаосу перед новогодними праздниками, а лидеру государства пожелал крепкого здоровья и побед на континенте.

Все это было приурочено к 42-ой годовщине независимости страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер Северной Кореи призвал увеличить запасы ядерного оружия.

Поделиться
Читайте также:
 
Как сложатся взаимоотношения США и России в 2018 году Немцы хотят жить как в Соединенных Штатах Под Львовом поезд врезался в машину "скорой помощи" - ФОТО Аваков пообещал создать в Украине систему вертолетной службы спасения
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив