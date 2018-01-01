Какая страна поставила самую большую елку миру за всю историю человечества

И поставили ее власти города Мехико на проспекте Пасьо-де-ла-Реформа в 2009 году. В течение двух месяцев новогоднего великана устанавливали 200 рабочих, которые использовали почти 330 тонн строительных лесов для установки такого дерева. Также в Книге рекордов Гиннеса была зафиксирована самая длинная гирлянда в мире - 80 тыс метров. Торжественное зажжение огней на новогодней елке подняло весь город на уши. Городские власти просто не смогли уследить за таким количеством народа, а потому было решено собрать всех воедино с помощью концерта.

Тогда в Мехико прошли новогодние ярмарки и фестивали, появился каток и зона для игр в снежки.

Тогда выступил всемирной популярный тенор Пласидо Доминго, причем сделал он это абсолютно бесплатно. Елку украшали более двух миллионов лампочек и столько же новогодних игрушек, которые изготовили мехиканские школьники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье установили новый национальный рекорд Украины - самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей.