22:00 01.01.2018 | Общество | Новости
100182978:nastya

Как выглядит зима на Марсе: NASA опубликовала фантастические фотографии - ФОТО

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Как выглядит зима на Марсе: NASA опубликовала фантастические фотографии - ФОТО

По информации ведомства, в результате снижения температуры трансформируется внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

А когда наступает весна сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность красной планеты снова меняет свой облик. Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этом районе планеты продолжается весь год.

Добавим, что температура на планете постоянно меняется от -153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом. Для средних широт, эти показатели составляют от -50 °C до 0 °C. В течение зимнего снижения температуры углекислый газ, из которого в основном состоит атмосфера Марса, превращается в сухой лед.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители NASA показали снимки гигантского антарктического айсберга, которые демонстрируют отколовшийся кусок ледника   Примечательно, что снимки были сделаны с самолета.

Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на пятницу резко опустил гривну Что американцы делают с елками после праздников: интересная альтернатива - ВИДЕО Украина будет покупать газ у России если он будет дешевым, - Порошенко В деле Януковича объявлен перерыв до 10 января
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив