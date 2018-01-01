Как выглядит зима на Марсе: NASA опубликовала фантастические фотографии - ФОТО

По информации ведомства, в результате снижения температуры трансформируется внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который покрывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

А когда наступает весна сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность красной планеты снова меняет свой облик. Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этом районе планеты продолжается весь год.

Добавим, что температура на планете постоянно меняется от -153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом. Для средних широт, эти показатели составляют от -50 °C до 0 °C. В течение зимнего снижения температуры углекислый газ, из которого в основном состоит атмосфера Марса, превращается в сухой лед.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители NASA показали снимки гигантского антарктического айсберга, которые демонстрируют отколовшийся кусок ледника Примечательно, что снимки были сделаны с самолета.