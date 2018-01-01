Как избавится от депрессии после новогодних праздников

На всей планете насчитывается более 300 млн людей, регулярно страдающих депрессивными расстройствами. Об этом передает отдел статистики ООН.
Сообщается, что плохой климат, тяжелые трудовые условия, давление города, надменный уровень урбанизации человека сильно влияют на его моральное и душевное спокойствие. Страшнее то, что медики все чаще рекомендуют таким людям принимать специальные лекарства от депрессии, что часто приводит к передозировке со стороны пациента и летальному исходу. Терапевты же назвали пять основных шагов, дабы избавиться от душевной хвори:
- умейте выслушать все стороны конфликта;
- постарайтесь не нервничать в нерабочее время;
- перестаньте ложиться поздно спать;
- соблюдайте режим питания;
- чаще записывайте свои мысли и планируйте свой график на перед
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совбез ООН усилил санкции против КНДР.