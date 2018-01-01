15:30 01.01.2018 | Общество | Новости
100183002:roman

Как избавится от депрессии после новогодних праздников

На всей планете насчитывается более 300 млн людей, регулярно страдающих депрессивными расстройствами. Об этом  передает отдел статистики ООН.

Как избавится от депрессии после новогодних праздников

Сообщается, что плохой климат, тяжелые трудовые условия, давление города, надменный уровень урбанизации человека сильно влияют на его моральное и душевное спокойствие. Страшнее то, что медики все чаще рекомендуют таким людям принимать специальные лекарства от депрессии, что часто приводит к передозировке со стороны пациента и летальному исходу. Терапевты же назвали пять основных шагов, дабы избавиться от душевной хвори:

- умейте выслушать все стороны конфликта;

- постарайтесь не нервничать в нерабочее время;

- перестаньте ложиться поздно спать;

- соблюдайте режим питания;

- чаще записывайте свои мысли и планируйте свой график на перед

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совбез ООН усилил санкции против КНДР.

Поделиться
Читайте также:
 
В Либерии появился новый президент Как Netflix подбирают фильмы на Новый Год Ким Чен Ын поздравил с Новым Годом Лаос Как сложатся взаимоотношения США и России в 2018 году
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив