Как избавится от депрессии после новогодних праздников

Сообщается, что плохой климат, тяжелые трудовые условия, давление города, надменный уровень урбанизации человека сильно влияют на его моральное и душевное спокойствие. Страшнее то, что медики все чаще рекомендуют таким людям принимать специальные лекарства от депрессии, что часто приводит к передозировке со стороны пациента и летальному исходу. Терапевты же назвали пять основных шагов, дабы избавиться от душевной хвори:

- умейте выслушать все стороны конфликта;

- постарайтесь не нервничать в нерабочее время;

- перестаньте ложиться поздно спать;

- соблюдайте режим питания;

- чаще записывайте свои мысли и планируйте свой график на перед

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совбез ООН усилил санкции против КНДР.