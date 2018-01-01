Что американцы делают с елками после праздников: интересная альтернатива - ВИДЕО

Об этом сообщает издание The Verge.

Так, сотрудники департамента ввели в обычай новую альтернативу – выбрасывать сухие остатки елок в озера. Для того чтобы те своим образом создавали так называемые рифы, в которых могут прятаться мальки, чтобы их не съели большие рыбы.

Ведь елки могут прекрасно воспроизвести рельеф озера и стимулировать рост водорослей. Таким образом, ели также имеют возможность спасти экосистему озер в целом.

"Если представить дно озера без растительности, оно голое, можно сказать, двухмерное. Поместив эти рифы в озеро, вы создаете трехмерное пространство для рыб. Вы просто создаете целую экосистему",— отметил специалист по рыбному промыслу Калифорнии Джозеф Салливан.

Для этого эксперты скрепляют по 2-3 дерева, а затем выбрасывают в воду с 25-килограммовым грузом, иначе деревья будут просто плавать на поверхности воды. Деревья перегнивают в воде примерно за 4-5 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", самая высокая в мир новогодняя ель имела высоту 110,35 метра и диаметр - 35 метров. И поставили ее власти города Мехико на проспекте Пасьо-де-ла-Реформа в 2009 году. В течение двух месяцев новогоднего великана устанавливали 200 рабочих, которые использовали почти 330 тонн строительных лесов для установки такого дерева.