19:00 01.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков пообещал создать в Украине систему вертолетной службы спасения

В Украине уже в 2018 году будет создана новая государственная система вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Аваков пообещал создать в Украине систему вертолетной службы спасения

Об этом рассказал журналистам "Зеркало недели" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом министр заверил, что в 2018 году перед его ведомством стоит много конкретных задач.

Начиная от изменений в криминальной полиции и полной, стопроцентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации, - сообщил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 декабря в Ивано-Франковске открылся первый сервисный центр МВД в области. Ожидается, что в сервисном центре смогут предоставлять до 200 услуг в день. Речь идет об услугах регистрации и перерегистрации авто, замены водительского удостоверения. Также в сервисном центре можно сдать экзамен на право управления транспортным средством.

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