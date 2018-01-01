Американцы тратят 16 миллиардов долларов в год на ненужные подарки

При этом средняя стоимость таких подарков составляет 49,5 долларов. Такие результаты опроса опубликовала компания Pureprofile.

Таким образом, ежегодно граждане Соединенных Штатов Америки тратят в общей сложности 16 миллиардов долларов на вещи, которые потом пылятся на полках или оказываются в мусорной корзине.

Согласно опросу, почти четверть опрошенных считают, что худшие подарки им дарят друзья, и лишь 5% пожаловались на бесполезные подарки со стороны начальства. При этом 7% респондентов признались, что сами дарили подарки родным и близким, зная, что они им не понравятся.

Чаще всего люди ошибаются с выбором одежды и аксессуаров - 46% опрошенных назвали их в числе самых ненужных вещей, полученных на праздники. Далее следуют домашняя утварь, косметика и духи.

Вместе с тем, по данным компании, самой беспроигрышной категорией подарков оказалась музыка - лишь 3% респондентов указали, что им не понравился подарок из этой сферы.

В связи с чем аналитики компании советуют дарить подарочные карты и составлять списки желаемых подарков, с которыми могут ознакомиться все желающие. Кроме того, ненужную вещь можно продать на одном из многочисленных сайтов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, известный отель в Нью-Йорке, в котором проходили съемки второй части фильма " Один дома", предлагает гостям воспользоваться услугой "Живи как Кевин" и почувствовать себя главным героем картины - Кевином Маккаллистером.