16:46 31.12.2017 | Общество | Новости
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В Новой Зеландии уже встретили Новый Год

Жители Новой Зеландии первыми встретили Новый 2018 год. Об этом власти страны официально известили своих граждан.

В Новой Зеландии уже встретили Новый Год

В стране на момент полуночи зажглись фейерверки и салюты. Жители страны традиционно празднуют новогодние праздники на пляже, так как климат страны даже зимой не предусматривает снежных осадков. Люди веселятся и катаются на серфе, в кругу друзей и близких организовывают новогодний ужин, а затем идут купаться в океане. Традиционный коренной народ Новой Зеландии - маори предпочитают проводить особый новогодний танец и исполнять песни. Многие туристы со всех уголков мира съезжаются дабы запечатлеть этот уникальный момент на камеры.

Следующими Новый Год будут встречать россияне на Камчатке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нью-Йорк на Новый год ожидает рекордное похолодание.

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