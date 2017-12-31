В канун нового года в китайском зоопарке пингвинов нарядили Санта-Клаусами – ВИДЕО

Отмечается, что "маскарад" приурочен к рождественским праздникам, пингвинов одели в красные плащи с колпаками.

Также, в ролике наблюдается умиляющая сцена, когда одному из животных шапка опустилась на глаза, из-за чего он едва не упал. На помощь пингвину пришел сотрудник зоопарка.

Стоит отметить, что владельцы зоопарка разрешили детям прогуляться с наряженными пингвинами вокруг недавно построенного Mini Snow Town. В свою очередь дети отметили, что считают правильным шагом то, что пингвинов одели, ведь птицам очень холодно.

От такого представления были в восторге и дети и взрослые. Ведь пингвины создали в зоопарке атмосферу праздника и порадовали посетителей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на новогодние мероприятия в Киеве будет потрачено 4,5 миллиона гривен. При этом большинство из данных средств потратят спонсоры. Примерно 4,5 миллион гривен потратят на вс новогодние мероприятия. Из этих денег только 150 тысяч направят на основное празднование, которое пройдет на Софийской площади.