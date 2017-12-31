14:22 31.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина в ближайшие годы сможет стать развитой страной в лоне европейской семьи, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в ближайшие годы страны достигнет нового уровня развития. Об этом он заявил на эфире украинского телеканала.

Украина в ближайшие годы сможет стать развитой страной в лоне европейской семьи, - Гройсман

Первоочередными задачами для украинской премьера является реформирование старых судебных институций, строительство и модернизация инфраструктуры и дорог, строительство образовательных и лечебных заведений. Гройсман ожидает поднятие уровня жизни простых украинцев до среднего показателя на фоне Евросоюза. Необходимо четко понимать перспективы и эффективность реформ, так как многое намеренно тормозится и с этим премьер будет бороться. За три-четыре года Украина сможет достичь показателей развитосно среднеевропейских государств.

"И моя задача - построить такую ​​модель, когда экономика будет сильной, когда люди будут получать достойные зарплаты", - резюмирует Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Гройсман спрогнозировал рост украинской экономики более чем на три процента.

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