11:53 31.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина-Эмираты: безвизовый режим вступил в силу

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами сегодня официально приведен в действие. Об этом передает DW.

Украина-Эмираты: безвизовый режим вступил в силу

Сообщается, что теперь украинские граждане смогут беспрепятственно находиться на территории Эмиратов на протяжении 30 дней, а подданные ОАЭ в Украине 90 дней. Кроме того, граждане Украины-предъявители дипломатических и служебных паспортов или биометрических документов могут пользоваться ликвидностью своего паспорта в ОЭА 90 дней и обновлять его каждые 180 дней. О такой договоренности пришли лидеры обеих государств еще второго ноября во время официального визита украинского президента Петра Порошенка в Ер-Рияд.

Также Порошенко подписал с Эмиратами договор о совместном сотрудничестве в сфере культуры и образования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы примерно 11 миллионов раз пересекли границы с государствами Евросоюза в 2017 году.

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