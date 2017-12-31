Украина-Эмираты: безвизовый режим вступил в силу

Сообщается, что теперь украинские граждане смогут беспрепятственно находиться на территории Эмиратов на протяжении 30 дней, а подданные ОАЭ в Украине 90 дней. Кроме того, граждане Украины-предъявители дипломатических и служебных паспортов или биометрических документов могут пользоваться ликвидностью своего паспорта в ОЭА 90 дней и обновлять его каждые 180 дней. О такой договоренности пришли лидеры обеих государств еще второго ноября во время официального визита украинского президента Петра Порошенка в Ер-Рияд.

Также Порошенко подписал с Эмиратами договор о совместном сотрудничестве в сфере культуры и образования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы примерно 11 миллионов раз пересекли границы с государствами Евросоюза в 2017 году.