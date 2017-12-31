Традиция дарить подарки на новогодние праздники существует уже тысячелетие

Единой версии возникновения любимой всеми традиции преподнесения подарков в Новый год не существует.

Однако, исторические сведения говорят о том, что этот обычай был широко распространен во многих древних цивилизациях. Подарками обменивались в Египте в дни зимнего солнцестояния. Также в этот зимний период почитали бога Таммуза в Вавилоне, совершая обряд возложения даров под высокие деревья.

Традиция дарить подарки была еще в Древнем Риме. У римлян существовал праздник Сатурналии, имеющий много сходств с современным Новым годом. Его отмечали в честь окончания сбора урожая в декабре во время зимнего солнцестояния. Празднества длились почти две недели, никто не работал и не учился, отменялись казни и все важные государственные дела.

А уже с приходом христианства традицию обмена презентами связали с рождественскими праздниками. Ведь по библейской легенде, в ночь рождения Иисуса Христа волхвы принесли к его дому свои дары. Сыну Божьему преподнесли золото, ладан и смирну.

Многие эксперты считают, что обычай дарить подарки в современный Новый год имеет те же корни, что и рождественская традиция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская звезда давно известна своими экстравагантными подарками поклонникам. В этот раз Тейлор Свифт побила все рекорды щедрости - она подарила дом своей беременной поклоннице и ее мужу дом.