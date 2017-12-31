21:36 31.12.2017 | Общество | Новости
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Традиция дарить подарки на новогодние праздники существует уже тысячелетие

Все дети и взрослые ждут новогодние и рождественские праздники для того, чтобы дарить праздничное настроение, радость, семейное тепло и, конечно же, подарки.

Традиция дарить подарки на новогодние праздники существует уже тысячелетие

Единой версии возникновения любимой всеми традиции преподнесения подарков в Новый год не существует.

Однако, исторические сведения говорят о том, что этот обычай был широко распространен во многих древних цивилизациях. Подарками обменивались в Египте в дни зимнего солнцестояния. Также в этот зимний период почитали бога Таммуза в Вавилоне, совершая обряд возложения даров под высокие деревья.

Традиция дарить подарки была еще в Древнем Риме. У римлян существовал праздник Сатурналии, имеющий много сходств с современным Новым годом. Его отмечали в честь окончания сбора урожая в декабре во время зимнего солнцестояния. Празднества длились почти две недели, никто не работал и не учился, отменялись казни и все важные государственные дела.

А уже с приходом христианства традицию обмена презентами связали с рождественскими праздниками. Ведь по библейской легенде, в ночь рождения Иисуса Христа волхвы принесли к его дому свои дары. Сыну Божьему преподнесли золото, ладан и смирну.

Многие эксперты считают, что обычай дарить подарки в современный Новый год имеет те же корни, что и рождественская традиция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская звезда давно известна своими экстравагантными подарками поклонникам. В этот раз Тейлор Свифт побила все рекорды щедрости - она подарила дом своей беременной поклоннице и ее мужу дом.        

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