Правительство Британии планирует легализировать криптовалюту

Согласно информации источника, британское финансовое ведомство еще в 2015 году создало специальную группу для изучения конвертировки виртуальных валют, а также возможности привязки курса криптовалюты к фунту стерлингов. Теперь же исследовательская команда готова представить результаты своей работы. Вероятно, эксперты и специалисты добились положительных результатов своей работы, так как риторика национального банка Британии в отношении к криптовалюте за последний год изменилась с тотального отрицания - на возможность ее котировки.

Напомним, что за последние три дня стоимость криптовалюты биткоин упала на 30 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", неделю назад курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin поднялся за сутки почти на 10 процентов — до 15 551 долларов.