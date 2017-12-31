15:48 31.12.2017 | Политика | Новости
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Правительство Британии планирует легализировать криптовалюту

Центральный Банк Великобритании уже в 2018 году может одобрить использование криптовалюты на финансовых и торговых биржах. Об этом передает Telegraph.

Правительство Британии планирует легализировать криптовалюту

Согласно информации источника, британское финансовое ведомство еще в 2015 году создало специальную группу для изучения конвертировки виртуальных валют, а также возможности привязки курса криптовалюты к фунту стерлингов. Теперь же исследовательская команда готова представить результаты своей работы. Вероятно, эксперты и специалисты добились положительных результатов своей работы, так как риторика национального банка Британии в отношении к криптовалюте за последний год изменилась с тотального отрицания - на возможность ее котировки.

Напомним, что за последние три дня стоимость криптовалюты биткоин упала на 30 процентов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", неделю назад курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin поднялся за сутки почти на 10 процентов — до 15 551 долларов. 

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