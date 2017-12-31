Откуда появилась традиция есть мандарины на Новый Год

Более 1000 лет назад мандарины считались у восточных народов символом богатства, успеха, счастья, любви и долголетия. Не зря богатых и знатных жителей этой страны называли мандаринами, причем термин этот придумали португальцы еще в эпоху географических открытий. Отправляясь в гости, люди брали с собой пару мандаринов, чтобы продемонстрировать пожелания, с которыми они пришли в дом.

Когда гость уходил, ему также вручали сверток с мандаринами. Так гости высказывали друг друг уважение. На наших с вами столах этот фрукт появился благодаря торговли с восточными странами.

Помимо Китая, активно занимаются торговлей этих цитрусовых Испания, Япония, Бразилия, Корея, Пакистан, Египет, Турция, Таиланд, Абхазия, Азербайджан, Грузия. В продаже мандарины появлялись перед Новым годом, и этим лакомством люди стремились разнообразить праздничный стол. А традиции соседского уважения лишь добавляли колорита в новогодние праздники.