Какая погода ожидается в Новогоднюю ночь - ФОТО

"Пора прояснить интригу!", - заявила в Facebook метеоролог Наталья Диденко делая предварительный прогноз погоды в праздничную ночь. С 31 декабря на 1 января 2018г., температура воздуха в Украине ожидается от +2 С до -2 С градусов мороза.

Об этом говориться в сообщение, главного метеоролога портала Оpogode.ua.

В то же время, днем первого января температура будет колебаться от 0 до + 5 градусов.

"Существенных осадков по Украине не прогнозируется, только в Ровенской, Черниговской, Житомирской областях и северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом", - отметила Н. Диденко.

Вообщем-то, этот прогноз только предварительный и в дальнейшним будет только уточняться.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Санта Клаус в рамках своего ежегодного мирового вояжа залетел и в Украину. Согласно маршруту, виртуальный Санта пролетел и над оккупированными территориями ОРДЛО, далее он посетил Киев, позже отправился во Львов и Ужгород. После этого он направился дальше в города Восточной Европы.