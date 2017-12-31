Как правильно встретить год Собаки по фэн-шуй - ФОТО

По этому поводу "УРА-Информ" спешит поделится, что же нужно сделать, чтобы 2018 год был удачным и доброжелательным.

В частности, необходимо придерживаться всех правил фэншуй. Первое, на что стоит обратить внимание при подготовке к Новому году, – само помещение. Согласно китайскому учению, если правильно расположить предметы в комнате, можно сосредоточить положительную энергию Вселенной, которая поможет жителям квартиры весь год быть "на коне".

Итак, зеленую красавицу надо устанавливать в зависимости от того, что хочется прокачать в следующем году: семейное благополучие, деньги, здоровье и тому подобное.

Также стоит расставить в доме фигурки животного-покровителя Нового года 2018. Поскольку собака считается очень семейным животным, то в квартире должно быть максимально уютно.

Елка

А вот елку стоит украшать всей семьей. И это важный элемент подготовки к Новому году. Очень важно, чтобы члены семьи не ссорились во время этого занятия.

Украшая елку избегайте яркого красного цвета. Лучше отдать приоритет всем оттенкам желтого. Кроме того, положительный атрибутом будет и использование украшений из натуральных материалов: дерево, кожа, бумага.

На елку обязательно стоит повесить:

- Мешочки с кофейными зернами будут символизировать семейное благополучие в Новом году Собаки.

- Колокольчики с синими и зелеными бантиками зовут успех в дом.

- Корзиночки с искусственными цветами дадут сигнал Вселенной к увеличению материального достатка семьи.

Новогодний стол

Ваш новогодний стол должен ломиться от лакомст, так как Собаки любят вкусно покушать. Также его стоит обязательно застелить скатертью, в этом году - желтого или золотого цвета. Посуда тоже должна быть простой, однотонной, без лишних узоров и цветочков.

В центре стола обязательно должна стоять большая белая свеча, украшенная елочными ветками, или золотистыми лентами. Во время праздничного ужина не забудьте зажечь ее.

В чем встречать Новый год

Китайцы утверждают, что людям, которые родились в год Собаки, желательно одеться в зеленый цвет, ведь этот цвет приносит им счастье.

Также в праздничной одежде должны преобладать желтый, песочный, золотой и коричневый цвета.

Приметы в Новый год

За неделю до Нового года приобретите себе маленькую записную книжечку. В ней необходимо записать все мечты, которые должны осуществиться в 2018 году. Сначала следует указать масштабные, далее – менее важные. Вы, возможно, не поверите, но это работает. Перед Новым годом 2019 вы сможете проверить, что сбылось



Собаки хоть и любят общество, все же они семейные. Поэтому этот Новый год советуют встречать в семейном кругу и с близкими друзьями.