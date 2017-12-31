Эверест теперь не покорить в одиночку

Кабинет министров Непала сетует на то, что в 2017 году значительно увеличилось количество альпинистов и скалолазов, которые в своих попытках покорить самую высокую точку мира, попросту остаются в Гималах объятые вечной мерзлотой. Секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане утверждает, что власти страны пытаются уберечь от неосторожных экспедиций самих экстремалов и туристов.

Уменьшить смертность планируют с помощью создания специального ведомства по контролю за альпинистскими экспедициями. Только в этом году в горах Гималаев пропало более 35 человек, это без учета незарегистрированных экспедиций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Эверест стал ниже в результате землетрясения. Замеры планирует провести правительство Индии.