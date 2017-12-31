12:37 31.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Что стало известно о харьковском террористе

Задержанный вчера, 30 декабря мужчина, который захватил здание "Укрпочты" и на протяжении долгого времени удерживал заложников оказался местный житель Безух Владимир Владимировчи.

Что стало известно о харьковском террористе

Об этом передает Нацполиция.

Правоохранители поделились интересными фактами из жизни террориста. Еще в далеком 2006 году мужчина выставил свою кандидатуру на пост главы Харькова. Он также неоднократно выкладывал видео, где он якобы предсказывает конец света в 2017 году. Пользователи нашли в сети видео, на котором Безух прогнозировал "гражданскую войну в Украине и эпидемию". Безух считает, что он задолго до событий на востоке Украины сделал прогноз про нападение Путина. 

Вчера мужчину обезоружили в ходе операции по освобождению помещения "Укрпочты", а всех заложников успешно освободили.

Сейчас его содержат в изоляторе, ему грозит 15 и более лет колонии строгого режима. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", полиция открыла уголовное производство по делу нападения на " Укрпочту" в Харькове.

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