Что стало известно о харьковском террористе

Задержанный вчера, 30 декабря мужчина, который захватил здание "Укрпочты" и на протяжении долгого времени удерживал заложников оказался местный житель Безух Владимир Владимировчи.
Об этом передает Нацполиция.
Правоохранители поделились интересными фактами из жизни террориста. Еще в далеком 2006 году мужчина выставил свою кандидатуру на пост главы Харькова. Он также неоднократно выкладывал видео, где он якобы предсказывает конец света в 2017 году. Пользователи нашли в сети видео, на котором Безух прогнозировал "гражданскую войну в Украине и эпидемию". Безух считает, что он задолго до событий на востоке Украины сделал прогноз про нападение Путина.
Вчера мужчину обезоружили в ходе операции по освобождению помещения "Укрпочты", а всех заложников успешно освободили.
Сейчас его содержат в изоляторе, ему грозит 15 и более лет колонии строгого режима.
Как сообщалось в "УРА-Информ", полиция открыла уголовное производство по делу нападения на " Укрпочту" в Харькове.