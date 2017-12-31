Антониу Гуттериш поздравил мир с наступающим Новым Годом - ФОТО

Генеральный секретарь ООН пожелал всем народам и странам мира и счастья, семьям достатка и блага, мирного неба над головой и приходящего блага. Гуттерищ еще раз напомнил, что в мире на сегодняшний день не все народы могут радоваться новогодним праздникам, ведь в этом году во многих государствах произошли конфликты, которые являются результатом недальновидности политиков, а также намеренного сталкивания народов, этнических и религиозных групп.

Генсек сетовал на ситуацию в Мьянме, связанную с репрессиями против этнического меньшинства мусульман-рохинджа; негативно высказался еврочиновник и по поводу сирийского конфликта и действий террористов по всему миру; настоял на прекращении боевых действий на востоке Украины, Ливии, Ираке, Ливии и многих других стран.

Под конец, Гуттериш пообещал, что организация возьмется за ликвидацию таких анахронизмов цивилизации в новом 2018 году с новыми, еще большими усилиями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее генсек ООН призвал страны не ввязываться в "слепую войну" с КНДР.