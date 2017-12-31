22:00 31.12.2017 | Общество | Новости
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Американская семья наряжает одну и ту же елку 34 года подряд

В США семья из Калифорнии вот уже 34 года наряжает на рождество одну и ту же елку.

Американская семья наряжает одну и ту же елку 34 года подряд

Как пишет издание Daily Mail, еще с 1983 года маленькая сосна была посажена в горшок и с того момента заметно увеличилась в размерах.

Ежегодно его пересаживают по нескольку раз в новые горшки, а чтобы верхушка не упиралась в потолок, ее регулярно подпиливают. Дерево уже весит 130 килограммов, и достигает в длину 60 сантиметров.

Украшение сосны уже стало семейной традицией для ее хозяев - Ирвайны Джины и Джо Мистретты.

Супруги планируют оставить дерево в наследство одному из своих сыновей. Учитывая, что сосны могут жить по 300 лет, дерево может застать не одно поколение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожье установили новый национальный рекорд Украины — самая большая елка из автомобилей. В действии создания елки приняли участие 270 автомобилей.

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