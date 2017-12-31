19:35 31.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинская биатлонистка рассказала о планах на Новый год

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвела итоги 2017 года и рассказала, как будет встречать год Желтой Земляной Собаки.

Украинская биатлонистка рассказала о планах на Новый год

По словам спортсменки, 2017 год оказался тяжелым, поскольку была  напряженная подготовка к Олимпийским играм в Корее. 

"Новый год мы, биатлонисты, отмечаем в рабочем режиме. Лично я так вообще года по Пасхам считаю. Великий пост заканчивается, подходит к концу сезон, вот тогда можно праздновать", - отметила Меркушина.

Также украиснкая биатлонистка подчеркнула, что этой зимой пыталась слепить снеговика в Норвегии. Однако как позже оказалось снег был еще не тот, по крайней мере так утверждает Анастасия.

"Новый год будем встречать скучно и опять в Поклюке. Думаю, как и в прошлый раз, посидим немного. Лично я выпью красного вина. Может, посмотрим Уральских пельменей. У них веселое новогоднее шоу обычно бывает с разными житейскими ситуациями, в которые ты сам зачастую попадаешь, поэтому со стороны выглядит очень смешно", –  добавила спортсменка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", новогодние и рождественские праздники украинцы будут праздновать шесть дней.

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