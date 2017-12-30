Украинский МИД предупредил россиян о введении биометрического контроля на границе

Сообщается, что фиксация будет введена для всех иностранцев и россиян, которые будут вынуждены сдавать отпечатки пальцев, а также предоставлять специальные индивидуальные данные, которые будут храниться в электронном каталоге. Биометрический контроль будет задействован с первого января 2018 года на следующих участках границы:

- на линии паспортного контроля;

- в транспортных средствах заграничного следования;

- в местах стоянки транспортных средств заграничного следования;

- в служебных помещениях Государственной пограничной службы Украины;

- вне пунктов пропуска и морских портах.

В случае, если человек не будет готов предоставить свою индивидуальную информацию, ему в пересечении украинской границы будет отказано.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Министерстве внутренних дел Украины поведали о деталях работы программы биометрического контроля на украино-российской границе.