15:53 30.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша продолжает принимать украинских беженцев с Донбасса

В правительстве Польши уверены, что своими программами по приему украинских мигрантов значительно снижают напряжение с мигрантами в ЕС. 

Польша продолжает принимать украинских беженцев с Донбасса

Об этом передает wPolityce.pl.

Спикер польского правительства Иоанна Копцинская утверждает, что страна не будет уступать своим суверенитетом в вопросе приема иностранных беженцев. Политик также напомнила, что Варшава и без того предоставляет Евросоюзу большую помощь, так как страна приняла уже очень много украинских беженцев с востока страны, где сейчас продолжаются боевые действия против боевиков ДНР-ЛНР. Руководство Польши еще раз хочет донести до Запада, что они не собираются содержать мигрантов, а их программы направленны на ускоренную реабилитацию беженцев.

"Об этом, к сожалению, слишком часто забывают или даже хуже, не замечают наши западные партнеры", - резюмирует спикер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европарламент запустил механизм введения санкций против Польши.

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