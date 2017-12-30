Какая погода ждет украинцев сегодня - ФОТО

В связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

На остальной территории облачно, дождь. Ночью в Винницкой, Киевской и Черниговской областях сильный дождь. Температура в течение суток 1-6 градусов тепла, днем в южной части и в Днепропетровской области местами 8-11 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве будет облачно. Ночью сильный, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 3-5 градусов тепла.

Кстати, в понедельник была теплая ночь за последние 137 лет. Столбики термометров сих пор остаются на плюсовых отметках. Метеорологи отмечают, что нынешняя температура превышает климатическую норму на 8 градусов. Впрочем, зиму-2018 теплой не назовешь.