В Луганске мирных жителей попросили помочь "армии "ЛНР" продуктами

В оккупированном Луганске мирных граждан уже просят помочь продуктами так называемой "армии" самопровозглашенной "ЛНР". Об этом 29 декабря сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на ГУ разведки.

По словам Мотузяника, на оккупированном Донбассе сейчас растут проблемы финансирования боевиков, что вынуждает оккупационное командование самим решать проблемы продобеспечения. В частности, в Луганске распространяются объявления с обращением к местному населению о предоставлении т. н. "армии ЛНР" продуктов.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ заметили на Донбассе неотведенные террористами "Грады".