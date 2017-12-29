17:22 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100183060:mysnichenko

В Луганске мирных жителей попросили помочь "армии "ЛНР" продуктами

На оккупированном Донбассе сейчас растут проблемы финансирования террористов.

В Луганске мирных жителей попросили помочь

В оккупированном Луганске мирных граждан уже просят помочь продуктами так называемой "армии" самопровозглашенной "ЛНР". Об этом 29 декабря сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на ГУ разведки.

По словам Мотузяника, на оккупированном Донбассе сейчас растут проблемы финансирования боевиков, что вынуждает оккупационное командование самим решать проблемы продобеспечения. В частности, в Луганске распространяются объявления с обращением к местному населению о предоставлении т. н. "армии ЛНР" продуктов.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ заметили на Донбассе неотведенные террористами "Грады".

Поделиться
Читайте также:
 
В одном из столичных дворов нашли мертвого мужчину - ФОТО Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС? В Украине в ноябре средняя зарплата выросла на 102 гривны – Госстат
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив