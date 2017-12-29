07:29 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Индии горело офисное здание, не менее 14 человек погибли

В центре индийского города Мумбаи в ночь на пятницу, 29 декабря, произошел крупный пожар.

В Индии горело офисное здание, не менее 14 человек погибли

Тут в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны, начался пожар в пабе London Taxi. Огонь быстро распространился по всему зданию.

В результате инцидента не менее 14 человек погибли. Еще около десяти получили ранения. Как сообщает телеканал NDTV, заведения Kamala Mills пользуются популярностью среди любителей ночных развлечений в мегаполисе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, что на востоке индийского Мумбаи произошел пожар в закусочной, в результате происшествия 12 человек погибли, еще четыре человека получили тяжелые ранения.

Пожар произошел в закусочной в густонаселенном районе Саки Нака на востоке Мумбаи. Так, согласно информации издания, пожар произошел в одной из закусочных, в которой на момент пожара находились люди. Указано, что пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

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