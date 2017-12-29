В автомобильных авариях Украина занимает лидирующие позиции в Европе

Согласно информации статистики, в этом году патрульная полиция по всей территории страны зафиксировала 146 487 случаев дорожно-транспортных происшествий, из них в 24 656 случаях зарегестрирвовано определенное количество пострадавших. Общее количество погибших на украинских дорогах составило 3058 человек, более 31 тыс людей было травмировано. Эксперты утверждают, что главной причиной ДТП на наших дорогах является постоянное нарушение ПДД самими водителями, а также аварийное состояние дорог и мостов в ряде областей Украины.

Огромное количество водителей фур нарочно нагружает свои авто для дополнительного заработка, что также влияет на покрытие украинских дорог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошла мастшабная авария.