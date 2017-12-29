20:35 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100183074:roman

В автомобильных авариях Украина занимает лидирующие позиции в Европе

С начала 2017 года более трех тыс украинцев погибло в автомобильных авариях. Об этом передает Национальная полиция Украины.

В автомобильных авариях Украина занимает лидирующие позиции в Европе

Согласно информации статистики, в этом году патрульная полиция по всей территории страны зафиксировала 146 487 случаев дорожно-транспортных происшествий, из них в 24 656 случаях зарегестрирвовано определенное количество пострадавших. Общее количество погибших на украинских дорогах составило 3058 человек, более 31 тыс людей было травмировано. Эксперты утверждают, что главной причиной ДТП на наших дорогах является постоянное нарушение ПДД самими водителями, а также аварийное состояние дорог и мостов в ряде областей Украины.

Огромное количество водителей фур нарочно нагружает свои авто для дополнительного заработка, что также влияет на покрытие украинских дорог.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошла мастшабная авария

Поделиться
Читайте также:
 
НБУ будет повышать ликвидность украинских банков Определены лучшие обложки модных журналов 2017 года Защитник "Зари" Сухоцкий покинул клуб Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки за 404 тысячи долларов – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив