12:59 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100183044:nastya

Украинским вузам запретили заходить на российские сайты

Высшим учебным заведениям Украины и другим учреждениям, подчиненным Министерству образования, ограничили доступ к сайтам с доменных зон "ru" и "ру". Об этом сообщатся на официальном сайте Министерства.

Украинским вузам запретили заходить на российские сайты

Соответствующие распоряжение подчиняется Доктрине информационной безопасности, которая была утверждена Кабинетом министров, 25 февраля 2017 года.

Согласно документу, запрет на доступ к российским доменам должен предотвратить "ущерб интересам Украины в информбезопасности".

Таким образом в учреждениях МОН запрещено пользоваться почтовыми ресурсами Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях во всех случаях. Кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России. Данные санкции были ранее наложены по причине российской аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.

Поделиться
Читайте также:
 
Неизвестный обстрелял церковь в Египте НКРЭКУ установила для предприятий "зеленые" тарифы Украинские теннисистки феерично стартовали на отборе в Брисбене Сказка "двенадцать месяцев" стала реальностью в Винницкой области
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив