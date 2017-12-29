Украинским вузам запретили заходить на российские сайты

Соответствующие распоряжение подчиняется Доктрине информационной безопасности, которая была утверждена Кабинетом министров, 25 февраля 2017 года.

Согласно документу, запрет на доступ к российским доменам должен предотвратить "ущерб интересам Украины в информбезопасности".

Таким образом в учреждениях МОН запрещено пользоваться почтовыми ресурсами Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях во всех случаях. Кроме исключительных ситуаций, когда доступ предоставляется определенному кругу сотрудников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Евросоюза намерены одобрить продление еще на полгода экономических санкций блока в отношении России. Данные санкции были ранее наложены по причине российской аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.