12:22 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики анонсировали лавины в Карпатах

Лавинная опасность в украинских Карпатах возможна в связи с оттепелью.

Синоптики анонсировали лавины в Карпатах

Украинские синоптики предупредили про значительную лавинную опасность в Карпатах сегодня, 29-го декабря 2017 г. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно информации Укргидрометцентра, 29 декабря по причине оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и на западе Закарпатья ожидается серьезная лавинная опасность (третий уровень) – сказано в сообщении. Напомним, что в Украине сегодня, 29 декабря 2017 г., ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине прогнозируют резкое изменение погоды.

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