Синоптики анонсировали лавины в Карпатах

Украинские синоптики предупредили про значительную лавинную опасность в Карпатах сегодня, 29-го декабря 2017 г. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно информации Укргидрометцентра, 29 декабря по причине оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и на западе Закарпатья ожидается серьезная лавинная опасность (третий уровень) – сказано в сообщении. Напомним, что в Украине сегодня, 29 декабря 2017 г., ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине прогнозируют резкое изменение погоды.