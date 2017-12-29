03:00 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Освобожденным из плена выплатят по 100 тысяч

Всем освобожденным украинцам, которых, 27 декабря вызволили из плена на Донбассе, выплатят по 100 тыс. грн и зачтут время пребывания в заложниках в трудовой стаж. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Освобожденным из плена выплатят по 100 тысяч

Министр отметил, что освобожденным из плена украинцам также предоставят другие виды социальной помощи.

Политик также добавил, что подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден.

Сейчас на места идут поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться.

Все эти вопросы будут изучены и обработаны. Ведь каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики".

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