Нью-Йорк на Новый год ожидает рекордное похолодание

Приход такого мороза начнется с центральной и восточной части страны. Про это передали в USAtoday и AccuWeather. Арктическая волна, которая уже охватила центральную и восточную часть США в последнюю неделю 2017 г., не ослабит "хватки", когда тысячи граждан будут отмечать новогоднюю ночь.

Нью-Йорк в одноименном штате может встретить наиболее холодный Новый Год за последние 50 лет. Ждут температуру 11 градусов по Фаренгейту (около -12 C) в полночь на Таймс-Сквер.

Как сообщал УРА-Информ, новый температурный рекорд был зафиксирован в Киеве в ночь на 29 декабря. Данные распространила Центральная геофизическая обсерватория.