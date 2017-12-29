На Донбассе замечены неотведенные "Грады"

Наблюдатели ОБСЕ заметили пять неотведенных единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" террористов так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" – около линии разграничения на Донбассе. Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии.

В неподконтрольных районах Миссия зафиксировала реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) – около села Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и четыре РСЗО (БМ-21) вблизи села Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные в нарушение линий отвода.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре ситуация в зоне АТО оставалась напряженной.