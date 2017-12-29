15:27 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе замечены неотведенные "Грады"

Миссия ОБСЕ выявила недавно пять неотведенных единиц РСЗО "Град".

На Донбассе замечены неотведенные

Наблюдатели ОБСЕ заметили пять неотведенных единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" террористов так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" – около линии разграничения на Донбассе. Об этом сказано в отчете мониторинговой миссии.

В неподконтрольных районах Миссия зафиксировала реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) – около села Мирное (28 км к юго-западу от Луганска) и четыре РСЗО (БМ-21) вблизи села Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные в нарушение линий отвода.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре ситуация в зоне АТО оставалась напряженной.

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