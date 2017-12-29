На Черкасчине уничтожена 50-килограммовая авиабомба

29 декабря саперы из аварийно-спасательного отряда ликвидировали в г. Городище авиационную бомбу SD-50.
Так, была уничтожена авиабомба времен прошлых войн. Такие данные распространило Управление ГСЧС Украины в Черкасской области. Так, опасную находку местные жители обнаружили в процессе проведения земляных работ на частной территории хозяйства на ул. Некрасова.
По итогам изъятия 50 килограммового боеприпаса саперы также обследовали прилегающую территорию на содержание там взрывоопасных предметов. В итоге опасную находку уничтожили путем подрыва на спецполигоне - уточнили в сообщении.
Как сообщал УРА-Информ, бомба была обнаружена на новом стадионе "Атлетико".