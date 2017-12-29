Князев недоволен нехваткой видеокамер в борьбе с предпринимательским рейдерством

По его словам, видеосъемочной техники не хватает катастрофически, следователи и уголовные эксперты выстраиваются в очередь, дабы заполучить технику по месту службы. Главный полисмен страны сетует на недофинансирование этого пункта затрат. Он предлагает провести тендер на поставку видеокамер, однако даже если это и будет сделано, то видеокамеры Нацполиция все равно не сможет получить раньше, чем в начале января-февраля 2018 года.

Князев приводит простой пример из полицейских будней: "Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера взымал из всех регионов". Видеофиксация теперь установлена на законодательном уровне, как средство для борьбы с предпринимательским рейдерством.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Князев объяснил, почему Саакашвили до сих пор не задержан.