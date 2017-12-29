22:51 29.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Князев недоволен нехваткой видеокамер в борьбе с предпринимательским рейдерством

Украинским полицейским не хватает видеокамер для фиксации проведения обысков по месту происшествия. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Князев недоволен нехваткой видеокамер в борьбе с предпринимательским рейдерством

По его словам, видеосъемочной техники не хватает катастрофически, следователи и уголовные эксперты выстраиваются в очередь, дабы заполучить технику по месту службы. Главный полисмен страны сетует на недофинансирование этого пункта затрат. Он предлагает провести тендер на поставку видеокамер, однако даже если это и будет сделано, то видеокамеры Нацполиция все равно не сможет получить раньше, чем в начале января-февраля 2018 года. 

Князев приводит простой пример из полицейских будней: "Если сегодня ночью уголовный розыск пойдет проводить 71 обыск, то 71 камеру я за вчера и позавчера взымал из всех регионов". Видеофиксация теперь установлена на законодательном уровне, как средство для борьбы с предпринимательским рейдерством.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее  Князев объяснил, почему Саакашвили до сих пор не задержан.

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