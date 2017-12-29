15:40 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100183058:labazovych

Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой

История одной семьи, которая узнала, как делаются чудеса.

Как становятся Дедом Морозом и Снегурочкой

Мы с женой второй год подряд не дарим друг другу подарки на Новый Год. Мы так договорились.

Решили, что чем покупать что-то ненужное или очередной телефон, лучше мы сделаем маленькое чудо для детей из Дома Малютки. Куда как романтичней, вместе с любимым и близким человеком сделать маленькое доброе дело.

Без бухгалтерии и благотворительных фондов.

Нам оказалось, гораздо проще самим прийти в больницу и отдать врачам и нянечкам все необходимое для детей. Зашли в первый попавшийся кабинет и там уточнили куда нам отдать принесенное. Поверьте, вам будут рады, вас встретят и все расскажут.

Это доброе дело займет всего лишь 15 минут вашего времени.

Ice bucket challenge облетел весь мир, надеюсь, что и этот материал найдет отклик хоть в одном сердце, а значит на еще одно чудо в мире станет больше.

Фото чудес можете присылать в группу в Facebook –  Я Сделал Добро. Чем больше фото, репостов и вашей активности будет, тем больше помощи получат малыши.

Если будущий год у детей будет хоть чуточку лучше, чем предыдущий, значит не зря мы с вами работали в прошлом году и не зря будем работать в будущем.

Удачного вам Нового Года и Рождества!

Дед Мороз (Яков) и Снегурочка (Анна)

Поделиться
 
Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС? В Украине в ноябре средняя зарплата выросла на 102 гривны – Госстат Как не остаться на Новый год без интернета? Нью-Йорк на Новый год ожидает рекордное похолодание
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив